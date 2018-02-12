إصابات خطيرة لرئيس حى الجمرك فى حادث تصادم 4 سيارات شرق الإسكندرية





الاسكندرية - أسماء على بدر

أدى تصادم 4 سيارات بطريق مطار النزهة شرق الإسكندرية، إلى إصابة رئيس حى الجمرك، بإصابات خطيرة بمختلف أنحاء الجسم، تم إخطار النيابة بالواقعة والانتقال إلى إجراء المعاينة وسؤال المصابين.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ابراهيم مدير ادارة المرور يفيد ورد بلاغ بتصادم 4 سيارات مما أسفر عن تصادم سيارة رئيس حى الجمرك وإصابته وآخرين بعدة اصابات خطيرة تم نقل المصابين على الفور للمستشفى لتلقى العلاج .



انتقل على الفور الرائد شادى ياسين بادارة المرور ورجال المباحث، بالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين 3 سيارات بطريق المطار بالنزهة.