إصابات خطيرة لرئيس حى الجمرك فى حادث تصادم 4 سيارات شرق الإسكندرية

إصابات خطيرة لرئيس حى الجمرك فى حادث تصادم 4 سيارات شرق الإسكندريةالإثنين، 12 فبراير 2018 04:10 م
حادث سيارة - أرشيفية
الاسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
أدى تصادم 4 سيارات بطريق مطار النزهة شرق الإسكندرية، إلى إصابة رئيس حى الجمرك، بإصابات خطيرة بمختلف أنحاء الجسم، تم إخطار النيابة بالواقعة والانتقال إلى إجراء المعاينة وسؤال المصابين.
تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ابراهيم مدير ادارة المرور يفيد ورد بلاغ بتصادم 4 سيارات مما أسفر عن تصادم سيارة رئيس حى الجمرك وإصابته وآخرين بعدة اصابات خطيرة تم نقل المصابين على الفور للمستشفى لتلقى العلاج .
انتقل على الفور الرائد شادى ياسين بادارة المرور ورجال المباحث، بالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين 3 سيارات بطريق المطار بالنزهة.
إضافة تعليق
الكويت تستقبل 2300 شركة من 70 دولة لبحث مستقبل إجندة إعمار العراق.. مصر تشارك بوفد رسمى يرأسه إبراهيم محلب.. وبغداد تتوقع 100 مليار دولار لإصلاح ما أفسده "داعش" والنزاعات الطائفية
الأهلى يطارد 4 أهداف فى موقعة المقاولون الليلة.. إحكام القبضة على صدارة الدورى.. توسيع الفارق مع المنافسين.. تقريب أقدام الشناوى من المونديال.. والاطمئنان على البدلاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة