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إدارة ترامب تحدد اليوم الخطوط العريضة لخطة استثمارية فى البنى التحتية

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:24 ص
إدارة ترامب تحدد اليوم الخطوط العريضة لخطة استثمارية فى البنى التحتية ترامب


(أ ف ب)
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تُحدّد ادارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين الخطوط العريضة لخطتها الاستثمارية البالغة قيمتها 1,5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة فى البلاد.

وكان ترامب قد اقترح هذه الخطة خلال خطابه الاول امام الكونغرس عن حال الاتحاد فى أواخر يناير المنصرم.

وقال ترامب وقتذاك: "سنبنى طرقا وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجارى مائية، جديدة وبراقة فى سائر انحاء البلاد، وسنفعل ذلك بقلوب أمريكية وسواعد أمريكية وعزم أمريكي".

من جهته قال مسؤول فى البيت الأبيض، إن "البنية التحتية هى بكل تأكيد جزء اساسى من عمل اقتصادنا". وشدد على أن "النجاح الأمريكى هو إلى حد كبير ثمرة البنية التحتية الجيدة الموجودة لدينا تاريخيا".

والبنية التحتية المتقادمة مكلفة للاقتصاد الأمريكي. فالازدحام المرورى الذى يؤثر بشكل خاص على قطاع النقل البري، يُكلّف أكثر من 120 مليار دولار سنويا وفقا لهنرى بيتروسكى من جامعة ديوك.

 

 

        


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