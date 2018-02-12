إحصائيات يمنية: مقتل 220 قياديا حوثيا منذ مطلع ديسمبر الماضي

إحصائيات يمنية: مقتل 220 قياديا حوثيا منذ مطلع ديسمبر الماضيالإثنين، 12 فبراير 2018 08:15 ص
الحوثيين - أرشيفية
(أ ش أ)
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كشفت إحصائيات عسكرية يمنية أن أكثر من 220 قياديا من ميليشيات الحوثى قتلوا منذ مطلع ديسمبر الماضي، معظمهم قتلوا بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية فى عدة جبهات.
ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الإثنين عن مصادر قريبة من ميليشات الحوثى فى صنعاء قولها إن انهيار الميليشيات فى بعض الجبهات سببه فقدانها لقيادات ميدانية مهمة وإخفاء مصير قادة محوريين ترددت أنباء عن مقتلهم.
وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثى تحاول إخفاء عدد قتلاها من القادة خشية انهيار عناصرها معنويا.
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