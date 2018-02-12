video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 فبراير 2018 04:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من سنغافورة

الإثنين، 12 فبراير 2018 01:59 ص
إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من سنغافورة مطار القاهرة - أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من سنغافورة لاستخدامها فى علاج الأورام السرطانية . 
 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن شحنة نظائر مشعة وصلت إلى مطار القاهرة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى فى رحلة ترانزيت قادمة من سنغافورة داخل 714 طردا بوزن بلغ نحو 81
كيلو جرام. 
 
 
وأوضح المصدر أن الشحنة وصلت لصالح إحدى الشركات التى تعمل في مجال علاج الأورام السرطانية، وتم الإفراج عنها بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها. 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 آلاف و547 سائحا أجنبيا وعربيا يصلون مطار القاهرة

هبوط اضطرارى لطائرتين متجهتين لبرج العرب بمطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية

مطار القاهرة

الطيران التركى

نظائر مشعة

الاورام السرطانية

وكالة الطاقة الذرية

قرية البضائع



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة