إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من سنغافورة





كتب محمد طنطاوى

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من سنغافورة لاستخدامها فى علاج الأورام السرطانية .

وأفاد مصدر بالمطار أن شحنة نظائر مشعة وصلت إلى مطار القاهرة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى فى رحلة ترانزيت قادمة من سنغافورة داخل 714 طردا بوزن بلغ نحو 81

كيلو جرام.

وأوضح المصدر أن الشحنة وصلت لصالح إحدى الشركات التى تعمل في مجال علاج الأورام السرطانية، وتم الإفراج عنها بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.