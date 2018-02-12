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أهالى البصارطة بدمياط يرفضون مرور "الصرف" من الطريق المرصوف بالقرية

الإثنين، 12 فبراير 2018 07:00 ص
أهالى البصارطة بدمياط يرفضون مرور "الصرف" من الطريق المرصوف بالقرية اعمال حفر -ارشيفيه


دمياط - معتز الشربينى
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أعرب أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط عن استيائهم من تكسير طريق مقابر البصارطة المرصوف، لتوصيل خط طرد الصرف الصحى لقرية عزب النهضة المجاورة فى الوقت الذى يوجد طريق آخر ترابى مواز يصلح لهذا العمل.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالى فى قرية البصارطة الذين يطالبون بالحفاظ على الطريق المرصوف واستبداله بالطريق الترابى.

يقول عادل الزناتى أحد أبناء القرية يوجد طريقان يصلحان لنفس الغرض ولكن تدخل أصحاب المصالح

وتساءل الزناتى هل من المعقول أن يتم تكسير طريق مقابر البصارطة والذى تم رصفه فى عام 2015 لعمل خط طرد محطة الصرف الصحى بعزب النهضة وهناك طريق مجاور له ترابى يصلح لذلك ولا يوجد عليه مرافق ولا اى معوقات؟، مشيرا إلى أن الطريق الترابى تابع لقرية عزب النهضة ويصلح لنفس الغرض وهو الحفر وتنفيذ أعمال محطة رفع عزب النهضة.

وأكد فكرى السبع احد أبناء القرية أن أهالى قرية البصارطة والوحدة المحلية بالبصارطه تصدوا لمقاول شركة الصرف الصحى وتم منعه من العمل بسبب عدم وجود محضر انضمامى للتنفيذ،وطالب بسرعة تدخل التنفيذيين بالمحافظة لمنع مرور خط الطرد من الطريق المرصوف للحفاظ عليه .

 


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