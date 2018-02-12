أنقرة تعلن إطلاق اسم "غصن الزيتون" على شارع السفارة الأمريكية

أنقرة تعلن إطلاق اسم "غصن الزيتون" على شارع السفارة الأمريكيةالإثنين، 12 فبراير 2018 06:33 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (أ ف ب)
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أعلن رئيس بلدية أنقرة الاثنين، أنه سيتم تغيير اسم جادة قريبة من مقر السفارة الاميركية فى العاصمة التركية، فى ضوء العملية العسكرية التى اطلقتها تركيا شمال سوريا ضد قوات كردية متحالفة مع واشنطن.
وكتب رئيس البلدية مصطفى تونا فى تغريدة "وقعنا الطلب اللازم لتغيير اسم جادة نوزاد تاندوجان الواقعة أمام السفارة الأمريكية إلى غصن الزيتون".
وقال ان الاقتراح سيرفع مساء الاثنين الى المجلس البلدى للتصويت عليه.
لكن عنوان السفارة لن يتغير بما أنها تقع رسميا فى جادة أتاتورك.
وكان تاندوجان حاكم أنقرة بين 1929 و1946.
وبدأت تركيا فى 20 يناير عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها أنقرة "إرهابية" وهى حليفة واشنطن فى محاربة تنظيم داعش .
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