أمريكا تكذب إسرائيل: لم نبحث خطة ضم مناطق بالضفة الغربية

أمريكا تكذب إسرائيل: لم نبحث خطة ضم مناطق بالضفة الغربيةالإثنين، 12 فبراير 2018 08:43 م
نتنياهو وترامب
رويترز
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أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن التقارير حول بحث أمريكا مع إسرائيل خطة ضم مناطق بالضفة الغربية غير صحيحة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنه يبحث مع الإدارة الأمريكية مشروع قانون سيؤدى إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد متحدث.
ونقل متحدث عن نتنياهو قوله لنواب حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه "فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية) ، بإمكانى أن أقول لكم أنى أتحدث منذ فترة مع الأمريكيين حول ذلك". ومثل هذه الخطوة ستقضى على أى أمل بالوصول إلى حل الدولتين فى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى.
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