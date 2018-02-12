أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2018 - 2 - 12





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 12-2-2018.



البورصة توقف التداول على 13 سهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مطاحن ومخابز الإسكندرية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للغزل والنسيج، العامة للصوامع والتخزين، سيدى كرير للبتروكيماويات، العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، شركة النصر للأعمال المدنية، الدولية للمحاصيل الزراعية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 852.009 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 852.009 مليار جنيه.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 27.4 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 30.7 مليون جنيه، 109.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 14890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% عند مستوى 2642 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 849 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 502 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بسعر إغلاق 1002.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.10%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.75 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.07%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.43 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 26.74 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.17%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 124.93 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 34.39 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.54%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 17.18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 28.67 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 9.06 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%

- العربية للخزف – سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%