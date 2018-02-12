أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-2-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 852.009 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المؤسسات المصرية والعربية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 852.009 مليار جنيه.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 27.4 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 30.7 مليون جنيه، 109.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 14890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% عند مستوى 2642 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 849 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 502 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

إطلاق شركة شعاع أعلن جاسم الصديقى رئيس مجلس إدارة شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن إطلاق شركته بالسوق المصرى برأسمال مصرح به 500 مليون جنيه مدفوع منها 90 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة ستبدأ نشاطها بمصر بقطاع السمسرة، على أن تتحول إلى بنك استثمار متكامل نهاية العام الجارى بعد الحصول على الموافقات من الهيئة التنظيمية. أعلن جاسم الصديقى رئيس مجلس إدارة شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن إطلاق شركته بالسوق المصرى برأسمال مصرح به 500 مليون جنيه مدفوع منها 90 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة ستبدأ نشاطها بمصر بقطاع السمسرة، على أن تتحول إلى بنك استثمار متكامل نهاية العام الجارى بعد الحصول على الموافقات من الهيئة التنظيمية.

وأضاف الصديقى، خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم الإثنين، أن الشركة تستهدف تقديم خدمات لعملائها بالسوق المصرى فى الأسواق الإقليمية التى تعمل بها، كما تستهدف الاستحواذ على حصة كبيرة بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن هناك محادثات مع شركات مصرية للقيد المزدوج فى دبى والعكس.

وأشار الصديقى، إلى لقاء عقده مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام خلال مشاركتهم بمؤتمر السكر بالإمارات لبحث مشاركة الشركة ببرنامج الطروحات الحكومية سواء فى الترويج أو الاستثمار، مضيفا أن الحكومة المصرية تعتزم طرح 250 شركة، وإذا تم بجء الطرح سيكون لها أثر إيجابى.

وردا على عودة شركة شعاع للسوق المصر مرة أخرى بعد انسحابهت فى السابق، أوضح الصديقى، أنه لم يكن يملك الشركة وقتها للتعرف على أسباب الانسحاب، إلا أن الشركة حاليا وضعت استراتيجية للتوسع بثلاث دول منهم مصر، بعد الاستقرار الاقتصادى والسياسى وتحسن مناخ الاستثمار بها.

فيما علقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أسباب عودة الاستثمار الأجنبى مرة أخرى لمصر، وأرجعت ذلك إلى 3 عوامل وهى أولا الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية، ومنه صدور تشريعات وقوانين عديدة للإصلاح مثل قانونى الاستثمار والشركات، واليوم تجرى مناقشات لتعديل قانون سوق المال.

وأضافت وثانيا تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والإمارات وطرح مشروعات كبرى ، وثالثا وجود مناخ استثمار تنافسى، واستقرار سياسى واجتماعى.

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد حضرا للمؤتمر الصحفى بعد انطلاقه بنحو نصف ساعة لظروف ارتباط مشاركتهم بمؤتمر آخر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.



سفير الإمارات يشيد بالاقتصاد المصرى قال جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، إن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات مستمرة فى التحسن، إذ وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية للقطاع الخاص بالإمارات خلال الفترة الماضية منها اتفاقية إنشاء مصنع للسكر لشركة الغرير، واتفاقية لشركة موانئ دبى مع هيئة قناة السويس، واستثمار سياحى وفندقى بمحافظة مطروح، مضيفا ونشهد اليوم الإعلان عن إطلاق شركة شعاع لتداول الأوراق المالية فى مصر.

وأضاف الجنيبى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، للإعلان عن إطلاق شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بمصر، أن النجاحات الاقتصادية توثق لأطر التعاون بين البلدين، والتى أرساها الشيخ زايد وواصل من بعده ولى العهد محمد بن زايد فى توطيد العلاقة مع الرئيس السيسى، والذى زار بلاده منذ عدة أيام، والتى كانت دلالة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد سفير الإمارات، أنه على يقين تام أن الاقتصاد المصرى سيشهد العديد من التطورات الإيجابية، وهو ما سيؤثر على سوق المال المصرى الذى يحتل مكانة متقدمة بين أسواق المال الناشئة، متمنيا لمصر قيادة وشعبا تحقيق المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حقق استقرارا اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.