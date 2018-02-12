أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 12 -2-2018





كتب عبد الحليم سالم

شهد اليوم العديد من الاحداث الاقتصادية الهامة على رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات مؤتمر ايجبس مصر للبترول بمشاركة وفود عالمية من الدول البترولية .

وزير قطاع الأعمال يناقش تطوير الشركات القابضة مع وفد من رؤساء النقابات

التقى خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وشهد اللقاء استعراض رؤى وأفكار ممثلى الاتحاد فى مجالس إدارة الشركات القابضة، بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية.

وأعرب الوزير، عن حرصه على التواصل الدائم مع النقابات العمالية، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد، وهو إصلاح الشركات وتحسين أدائها، بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرًا أساسيا فى خطة إعادة هيكلة الشركات، مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

واستمع أعضاء الاتحاد، لملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، إذ أوضح أن الهدف الأساسى هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة، من خلال حلول جذرية وغير تقليدية، ووقف نزيف الخسائر فى عدد منها، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات، ولكن تم وقف بعضها للدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.

صور.. شاهد سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى أول ظهور رسمى بعد البراءة

شهدت جلسات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول حضور المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ويعد ذلك أول ظهور رسمى للوزير الأسبق بعد تبرئته فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل

وحظى فهمى بترحيب عدد من حضور المؤتمر ومن مسؤلى قطاع البترول ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء شركات البترول العالمية، وعلى رأسهم كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة اينى الإيطالية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم الاثنين الدورة الثانية لمؤتمر مصر الدولى للبترول والغاز بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وسكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول(أوبك) والأمين العام لكل من منظمة الأوابك ومنظمة الدول المصدرة للغاز ورئيس مجلس الطاقة العالمى والعديد من رؤساء شركات البترول العالمية .

البنك الأهلى: ارتفاع الودائع لـ970 مليار جنيه.. ونصل لتريليون خلال أيام

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفع إلى 970 مليار جنيه، فى نهاية شهر يناير 2018، متوقعًا أن تصل الودائع بالبنك الأهلى المصرى إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك قبل نهاية شهر فبراير الجارى.

وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.

وزير البترول: سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى بنهاية الهام

أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحرص الوزراء ومسئولى شركات البترول العالمية ومشاركتهم لهذا الحدث الهام فى الدورة الثانية لـ"إيجبس" الذى نقوم من خلاله بالتسويق لصناعة البترول والغاز لمصر. وبدأنا هذه المرحلة بعد 30 يونيو 2013 بعد مرور عامين من عدم الاستقرار وما واجهناه من مشكلة اقتصادية

وأضاف خلال كلمته بجلسة الالهام وقيادة وخلق الفرص التى تؤدى للتحول فى قطاع الطاقة على المستوى العالمى: "أن التزمنا بمرحلة من الإصلاح وحل المشاكل التى تواجه القطاع خاصة مع شركائنا وهم مفتاح النجاح فى هذه الصناعة سواء فى قطاعات الاستكشاف والتكرير، موضحا أن إعطاء الشركاء الأجانب رسالة ثقة بأننا جادون فى المضى قدماً فى الإصلاح بدون بيروقراطية فكان علينا أن نعيد سياستنا فى النظام المالى وبنود الاتفاقيات والسياسة التسعيرية وقمنا بمواجهة التحديات والمشاكل واستطعنا سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلى عن طريق توقيع 83 اتفاقية حتى الآن".

نائب وزير المالية: إلغاء الإقرارات الضريبية الورقية اعتبارا من العام المقبل

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه اعتبارا من العام المقبل، لن يسمح بتقديم الإقرارات الضريبية اليدوية، سواء الإقرارات الخاصة بالأفراد أو الشركات، وإحلالها بالإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وأضاف المنير، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة الضرائب ستطلق موقع إلكترونى يتم تخصيصه لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما يتم دراسة تحصيل الضرائب عن طريق الدفع الإلكترونى.

وأشار نائب وزير المالية إلى أنه من المستهدف تحويل كافة المعاملات بمصلحة الضرائب إلى معاملات إلكترونية بالكامل خلال 3 سنوات.