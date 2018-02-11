8 مارس.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للجلود والملابس الـ43





كتبت: دانه الحديدى

تنطلق خلال الفترة من من 8 إلى 10 مارس المقبل، فعاليات الدورة 43 لمعرض القاهرة الدولى للجلود والملابس، والذى تنظمه غرفة صناعة الجلود، بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

وتعد تلك هى الدورة الثانية عشر المشتركة بين قطاعى الجلود والملابس الجاهزة، حيث تشهد تلك الدورة مشاركة 140 شركة عاملة بمجال صناعة الجلود، بجانب 400 شركة متخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة.