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650 مصرى وأجنبى يشاركون بعروض أوبرا " عايدة" بالأهرامات مارس المقبل

الأحد، 11 فبراير 2018 03:36 م
650 مصرى وأجنبى يشاركون بعروض أوبرا " عايدة" بالأهرامات مارس المقبل عبدالله سعد، مخرج عرض أوبرا عايدة


كتبت ميرفت رشاد - تصوير خالد كامل
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قال الدكتور عبدالله سعد، مخرج عرض أوبرا عايدة، إن إقامة عروض "عايدة" خارج دار الأوبرا يعتبر رسالة إيجابية لطمأنة السياح بالخارج، موضحًا أن الأوبرا لها خصوصية على مستوى العالم خاصة فى الأماكن المفتوحة، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين فى عروض أوبرا عايدة يتجاوز 650 مشاركا مصريين وأجانب، بالإضافة لمجموعة العاملين المساعدين بالخارج، موضحًا أن إقامة عروض عايدة ليس الهدف منه الربح بالمرة، خاصة وإن امتلاء المسرح عن آخره لن يكفى أجر اثنين فقط من المغنيين العالميين.

وطالب "سعد" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل عروض "أوبرا عايدة" المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس المقبل بالأهرامات، بإدراج عروض أوبرا عايدة على البرامج السياحية لمصر وترويجها بالخارج.

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