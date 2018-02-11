34 ألف مهندس بالشرقية يختارون نقيبهم 23 فبراير





الشرقية - حمدى عبد العظيم

يدلى 34 ألفا و7 مهندسين ومهندسات ممن لهم حق التصويت بأصواتهم، لاختيار نقيب من بين 9 مهندسين تقدموا بأوراقهم للترشح لمنصب نقيب المهندسين بمحافظة الشرقية، فى انتخابات نقابة المهندسين التى تجرى يوم الجمعة بعد المقبل 23 من فبراير الجارى.

وأكد اللواء مهندس أحمد فؤاد سليم مدير عام نقابة المهندسين بالشرقية، أن الانتخابات تجرى على يومين الجمعة 23 يناير لاختيار نقيب مهندسين الشرقية.

تجرى المنافسة بين 9 مهندسين قدموا أوراقهم على منصب نقيب مندسين الشرقية هم المهندسة أمانى كفافى النقيب الحالى والمهندس رضا مهدى وكيل وزارة الرى الحالى والدكتور مهندس سمير عيسى النقيب السابق والمهندس الاستشارى محمد سعيد دسوقى أمين عام النقابة الحالى والعميد مهندس سعيد عبدالفتاح عبد النبى والدكتور مهندس تامر سامى عضوا مجلس الادارة الحالى والدكتور مهندس صلاح عبد المجيد مهندس وأشرف الصافورى والمهندس عزت سليم

وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع" أن التصويت يشمل أيضا منصب الشعب على مستوى النقابة العامة، حيث تقدم 35 مهندسا يتم اختيار 16 منهم بواقع 2 لكل تخصص من الـ8 تخصصات.

كما يتنافس 65 مهندسا ومهندسة على منصب الاعضاء الفرعيين بنقابة الشرقية يتم اختيار 7 منهم فى التخصصات، 1 عمارة، و1 تعدين، و1 بترول،و2 مدنى، و2 كهرباء، و1 ميكانيكا.

وأوضح مدير عام نقابة المهندسين أن النقابة تستقبل اعضائها يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل لحسم جولات الإعادة التى قد تحدث لاختيار النقيب العام لمصر وتقدم له 19 مهندسا من بينهم ابن الشرقية عزت عبد المنعم سليم محمد واختيار مهندسا واحدا من بين 6 تقدموا لمنصب المكملين.

تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمقر النقابة بالزقازيق ويتم الفرز فور انتهاء التصويت.