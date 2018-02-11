video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

34 ألف مهندس بالشرقية يختارون نقيبهم 23 فبراير

الأحد، 11 فبراير 2018 07:00 ص
34 ألف مهندس بالشرقية يختارون نقيبهم 23 فبراير اللواء مهندس احمد فؤاد سليم مدير عام نقابة المهندسين بالشرقية


الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

يدلى 34 ألفا و7 مهندسين ومهندسات ممن لهم حق التصويت بأصواتهم، لاختيار نقيب من بين 9 مهندسين تقدموا بأوراقهم للترشح لمنصب نقيب المهندسين بمحافظة الشرقية، فى انتخابات نقابة المهندسين التى تجرى يوم الجمعة بعد المقبل 23 من فبراير الجارى.

وأكد اللواء مهندس أحمد فؤاد سليم مدير عام نقابة المهندسين بالشرقية، أن الانتخابات تجرى على يومين الجمعة 23 يناير لاختيار نقيب مهندسين الشرقية.

تجرى المنافسة بين 9 مهندسين قدموا أوراقهم على منصب نقيب مندسين الشرقية هم المهندسة أمانى كفافى النقيب الحالى والمهندس رضا مهدى وكيل وزارة الرى الحالى والدكتور مهندس سمير عيسى النقيب السابق والمهندس الاستشارى محمد سعيد دسوقى أمين عام النقابة الحالى والعميد مهندس سعيد عبدالفتاح عبد النبى والدكتور مهندس تامر سامى عضوا مجلس الادارة الحالى والدكتور مهندس صلاح عبد المجيد مهندس وأشرف الصافورى والمهندس عزت سليم

وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع" أن التصويت يشمل أيضا منصب الشعب على مستوى النقابة العامة، حيث تقدم 35 مهندسا يتم اختيار 16 منهم بواقع 2 لكل تخصص من الـ8 تخصصات.

كما يتنافس 65 مهندسا ومهندسة على منصب الاعضاء الفرعيين بنقابة الشرقية يتم اختيار 7 منهم فى التخصصات، 1 عمارة، و1 تعدين، و1 بترول،و2 مدنى، و2 كهرباء، و1 ميكانيكا.

وأوضح مدير عام نقابة المهندسين أن النقابة تستقبل اعضائها يوم الجمعة الموافق 2 مارس المقبل لحسم جولات الإعادة التى قد تحدث لاختيار النقيب العام لمصر وتقدم له 19 مهندسا من بينهم ابن الشرقية عزت عبد المنعم سليم محمد واختيار مهندسا واحدا من بين 6 تقدموا لمنصب المكملين.

تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمقر النقابة بالزقازيق ويتم الفرز فور انتهاء التصويت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الشرقية: خروج 10 حالات مستقرة من حادثة انقلاب أتوبيس

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انتخابات الرئاسه



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة