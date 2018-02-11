13 مايو.. الحكم على المتهمين بقتل الطفل يوسف بميدان الحصرى فى 6 أكتوبر

وأحالت النيابة فى 6 نوفمبر الماضى، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق فى الرأس أثناء وقوفه بأحد المحلات إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام الأول للنيابات، إحالة 4 متهمين بينهم اثنين محبوسين واثنين هاربين لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن من بين المتهمين فى القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التى أصابت يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائى من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.