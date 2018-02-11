وكيل أوقاف أسوان الأسبق: مقاطعة الانتخابات خيانة وذنب عظيم وكتم للشهادة





أسوان عبدالله صلاح _ندى سليم

قال الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الاوقاف الأسبق بمحافظة اسوان، إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر خيانة وهي ذنب عظيم، موضحا أنها تندرج تحت ذنب كتم الشهادة، وكاتم الشهادة أثم قلبه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته بالمؤتمر الشعبي لحملة " أنت الأمل"، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المنعقد باستاد محافظة أسوان، اليوم الأحد، أنه جاء اليوم لمباركة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن التأييد من الله، لافتا أن الادلاء بصوتك بالانتخابات الرئاسية يراقبه الله، لذا عليك أن تعرف أن صوتك بالانتخابات أمانة عند الله.

من ناحية أخرى أبرزت فتاة أسوانية صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال لوحة فنية رسمتها خلال فاعليات المؤتمر الأول لحملة أنت الامل باستاد أسوان الرياضى.

وقالت الفتاة الأسوانية، إنها تحب الرئيس السيسى لذلك سارعت على رسم صورته اثناء فاعليات المؤتمر فى لافتة لدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت مها، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، على هامش فاعليات المؤتمر، ءنها حاصلة على بكالوريوس كلية فنون جميلة وتشارك برسوماتها فى العديد من الجداريات الفنية لرموز أسوان وعظماء مصر

يذكر أن مدينة أسوان شهدت مساء اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لحملة أنت الأول باستاد أسوان بحضور الإعلامى مفيد فوزى، والدكتورة لميس جابر، والروائى يوسف القعيد، والقدير سمير صبرى، والفنانين أحمد عبد العزيز، وأحمد سلامه، وأحمد فلوكس، وهنا شيحه، والشاعر عبد الله حسن، ومحمد عبد الحليم، مدير عام الحملة، وبإشراف لواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق "منسق الحملة".

صورة الرئيس