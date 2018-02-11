وفاة فلاح متأثرا بإصابته بحروق فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

لفظ مصاب فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية صفط النور بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة بعد إحالته من مستشفى بنى سويف العام إلى مستشفى الجلاء العسكرى بالقاهرة.

كانت قرية صفط النور قد شهدت حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، الجمعة الماضى، وأسفر عن مصرع ربة المنزل فى الحال وإصابة زوجها – فلاح - بإصابات خطيرة.

كان العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن قد تلقى إخطارا من الدكتور أرميا منير مدير مستشفى الفشن المركزى بوصول ربة منزل تدعى "هدى فضل" 25 سنه جثة هامدة وزوجها محمد أمين 30 سنة مصاب بإصابات خطيرة إلى مستشفى الفشن نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل وتم نقل الزوج إلى مستشفى بنى سويف العام ومنها إلى مستشفى الجلاء العسكرى لخطورة حالته .

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس المباحث إلى قرية صفط النور، حيث تبين أن سبب وقوع الحادث هو انفجاز أنبوبة غاز أثناء قيام ربة منزل بإشعال البوتاجاز لتحضير وجبة الغذاء لزوجها عصر الجمعة، ونتيجة تسرب فى إسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى انفجارها وأنقذت العناية الإلهية الأطفال الأربعة الذين كانوا يلهون خارج المنزل. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.