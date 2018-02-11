وزير خارجية فرنسا يزور الكويت الثلاثاء المقبل

وزير خارجية فرنسا يزور الكويت الثلاثاء المقبلالأحد، 11 فبراير 2018 12:08 ص
وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان
(أ ش أ)
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يقوم وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، بزيارة إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
وتأتى زيارة لودريان تزامنا مع المؤتمر الدولى لإعادة إعمار وتنمية العراق، الذى يعقد بالكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى والذى يحظى بدعم إقليمى و دولي.
ومن المتوقع أن يلتقى لودريان - خلال الزيارة - نظيره الكويتى الشيخ صباح خالد الصباح، لبحث الأزمات الإقليمية لاسيما فى سوريا واليمن، فضلا عن سبل دعم العراق.
يذكر أن لودريان استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الصباح فى 17 يناير الماضى وتم بحث سبل تعزيز التعاون فى عدة مجالات.
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