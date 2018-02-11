video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير النقل الروسى: سنلجأ للتحاليل الجينية لتحديد هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

الأحد، 11 فبراير 2018 07:48 م
وزير النقل الروسى: سنلجأ للتحاليل الجينية لتحديد هوية ضحايا الطائرة المنكوبة وزير النقل الروسى ماكسيم سوكولوف


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير النقل الروسى ماكسيم سوكولوف أنه لم ينجو أى من ركاب الطائرة المدنية التى تحطمت، فى سابق اليوم الأحد.

وأوضح سوكولوف،فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه سيتم استخدام تقنية التحاليل الجينية لتحديد هوية الضحايا البالغ عددهم 71 شخصا، وذلك عبر أخذ مواد حيوية من ذوى الضحايا للتأكد من هوياتهم.

ومن جانبه، فتح مجلس الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا فى ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكوى بمقاطعة موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو فى موسكو، والتى كانت فى طريقها إلى مدينة أورسك الروسية.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر الصور الأولى لموقع تحطم طائرة روسية على متنها 71 راكبًا فى موسكو

بث مباشر لموقع تحطم الطائرة الروسية فى مقاطعة موسكو

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة