وزير النقل الروسى: سنلجأ للتحاليل الجينية لتحديد هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

وزير النقل الروسى: سنلجأ للتحاليل الجينية لتحديد هوية ضحايا الطائرة المنكوبةالأحد، 11 فبراير 2018 07:48 م
وزير النقل الروسى ماكسيم سوكولوف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن وزير النقل الروسى ماكسيم سوكولوف أنه لم ينجو أى من ركاب الطائرة المدنية التى تحطمت، فى سابق اليوم الأحد.
وأوضح سوكولوف،فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه سيتم استخدام تقنية التحاليل الجينية لتحديد هوية الضحايا البالغ عددهم 71 شخصا، وذلك عبر أخذ مواد حيوية من ذوى الضحايا للتأكد من هوياتهم.
ومن جانبه، فتح مجلس الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا فى ملابسات سقوط الطائرة الروسية "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكوى بمقاطعة موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو فى موسكو، والتى كانت فى طريقها إلى مدينة أورسك الروسية.
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