video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الكويتى يفتتح المركز الإعلامى لمؤتمر إعادة إعمار العراق

الأحد، 11 فبراير 2018 08:00 م
وزير الخارجية الكويتى يفتتح المركز الإعلامى لمؤتمر إعادة إعمار العراق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح


الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مساء اليوم الأحد، المركز الإعلامى الخاص بمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، والذى تبدأ فعالياته غدا تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتفقد وزير الخارجية الكويتى - فى الافتتاح الذى رافقه خلاله وزير الإعلام الكويتى محمد الجبري، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ووكيل وزارة الإعلام فيصل المتلقم - التجهيزات اللوجيستية للمركز الإعلامى، للتأكد من احتوائها على جميع الإمكانيات الفنية والتقنية التى تمكن رجال الصحافة والإعلام من القيام بدورهم بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر، تم تخصيصه لبرنامج إعادة إعمار العراق، والمساعدات الدولية فى هذا الصدد، والعمل التنموى الذى تقوده منظمات المجتمع المدنى فى العراق، بينما سيتم تخصيص اليوم الثانى للحديث عن فرص القطاع الخاص المتاحة بالعراق؛ وذلك من خلال مؤتمر (استثمر فى العراق)، الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية ضمن فعاليات مؤتمر إعادة الإعمار.

وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، لاجتماع وزراء الخارجية؛ لينتهى المؤتمر ببيان ختامى صادر عن منظميه والمشاركين فيه، بالإضافة إلى تجديد وتقديم دعم مالى جديد للعراق، مكونا من برامج المنح، والقروض التنموية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص.

ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول المانحة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وبرئاسة خمس جهات، هى الاتحاد الاوروبى والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التجارة الكويتية:استضافة مؤتمر إعادة اعمار العراق تكريسا لدورنا إقليميا ودوليا

محلب يصل الكويت للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار العراق

الكويت

العراق

اخبار الكويت

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة