وزير الخارجية الكويتى يفتتح المركز الإعلامى لمؤتمر إعادة إعمار العراق





الكويت (أ ش أ)

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مساء اليوم الأحد، المركز الإعلامى الخاص بمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، والذى تبدأ فعالياته غدا تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتفقد وزير الخارجية الكويتى - فى الافتتاح الذى رافقه خلاله وزير الإعلام الكويتى محمد الجبري، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ووكيل وزارة الإعلام فيصل المتلقم - التجهيزات اللوجيستية للمركز الإعلامى، للتأكد من احتوائها على جميع الإمكانيات الفنية والتقنية التى تمكن رجال الصحافة والإعلام من القيام بدورهم بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر، تم تخصيصه لبرنامج إعادة إعمار العراق، والمساعدات الدولية فى هذا الصدد، والعمل التنموى الذى تقوده منظمات المجتمع المدنى فى العراق، بينما سيتم تخصيص اليوم الثانى للحديث عن فرص القطاع الخاص المتاحة بالعراق؛ وذلك من خلال مؤتمر (استثمر فى العراق)، الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية ضمن فعاليات مؤتمر إعادة الإعمار.

وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، لاجتماع وزراء الخارجية؛ لينتهى المؤتمر ببيان ختامى صادر عن منظميه والمشاركين فيه، بالإضافة إلى تجديد وتقديم دعم مالى جديد للعراق، مكونا من برامج المنح، والقروض التنموية، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص.

ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول المانحة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وبرئاسة خمس جهات، هى الاتحاد الاوروبى والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولى.