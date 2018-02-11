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وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئول أممى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين

الأحد، 11 فبراير 2018 08:17 م
وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئول أممى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى


عمان (أ ش أ)
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 بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الأحد، بعمان، مع المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فليبو جراندي، التعاون بين الأردن والمفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين بالمملكة.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الخارجية الأردنية، فقد أكد الصفدى خلال اللقاء أهمية استمرار المجتمع الدولى فى تحمل مسئولياته إزاء اللاجئين ومساعدة المملكة فى تحمل عبء اللجوء.

وأشار إلى أن المملكة تتحمل أعباء ضخمة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية جراء استضافة 3ر1 مليون مواطن سورى يجب تأمين احتياجاتهم الحياتية والتعليمية بتعاون دولى مستدام، لافتا إلى أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية فى ما يتعلق باللاجئين.

وثمن وزير الخارجية الأردنى الجهود الكبيرة التى تبذلها المفوضية السامية فى مساعدة اللاجئين فى المملكة والدرجة العالية من التعاون بين الأردن وبينها.

بدوره، ثمن جراندي، الدور الإنسانى المميز الذى يقوم به الأردن فى مساعدة اللاجئين، مؤكدا حرص المفوضية استمرار التعاون والتنسيق معها فى مواجهة تحديات اللجوء.

 


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