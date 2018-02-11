وزير البترول ونظيره الجنوب إفريقى يتفقان على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون





كتب أحمد أبو حجر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد ديفيد مهلوبو وزير الطاقة بجمهورية جنوب افريقيا الذى يرأس وفد بلاده فى مؤتمر مصر الدولى الثانى للبترول ( إيجبس 2018 ) ، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات البترول والغاز الطبيعى واستغلال الثروات المعدنية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم فإن الوزيران اتفقا على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فى مجال البترول والغاز والثروة المعدنية على أن ترفع تقاريرها مباشرة للوزيرين لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة فى البلدين .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء على أهمية توطيد العلاقات البترولية بين مصر وجنوب أفريقيا فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى الرغبة المشتركة من الجانبين فى تبادل الخبرات والاطلاع على النماذج الناجحة والتكنولوجيات التى يتمتع بها كل طرف للاستفادة منها فى تطوير مجالات صناعة البترول والتعدين.

ومن جانبه أكد وزير الطاقة بجمهورية جنوب افريقيا على حرص بلاده على تلبية الدعوة الموجهة إليها للمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى الثانى للبترول الذى يعد ملتقى دولياً مهماً داخل القارة الأفريقية لكبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية فى صناعة البترول، مبدياً رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية مع مصر من خلال فتح مجالات عمل جديدة للتعاون فى صناعة البترول والغاز وانشطة التعدين التى تمتلك بلاده خبرات واسعة فيها وتقنيات متطورة.