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وزير الأوقاف ينعى إمامًا بدمياط توفى خلال إمامته للمصلين بصلاة الظهر

الأحد، 11 فبراير 2018 12:07 ص
وزير الأوقاف ينعى إمامًا بدمياط توفى خلال إمامته للمصلين بصلاة الظهر الشيخ طه الدعدع


كتب لؤى على
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توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ "طه الدعدع”، إمام وخطيب بأوقاف دمياط، الذى لقى ربه ظهر السبت، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

 

ووجه رئيس القطاع الدينى بتكليف وفد كبير لأداء واجب العزاء لأسرته، نيابة عنه، مع التوجيه بصرف مساعدة عاجلة قدرها خمسة آلاف جنيه لأسرته من حساب البر لحين إنهاء إجراءات صرف المعاش والمستحقات المالية له، سائلاً الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وآله الصبر والسلوان.

 

وكان قد توفى الشيخ "طه الدعدع" 48 سنة إمام وخطيب مسجد البحر بقرية دقهلية التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط خلال إمامته للمصلين بصلاة الظهر.

 

وقال عدد من المصلين إن الخطيب توفى أثناء سجوده فى الركعة الثالثة، مضيفًا أنه عندما أطال الشيخ فى سجوده قام أحد المصلين للاطمئنان فوجده مغشيًا عليه، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتبين أنه توفى نتيجة أزمة قلبية حادة. 


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محمد مختار جمعة

دمياط

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Tharwat El Taieb

رحمة الله عليه ..

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة على الوجه الذى يرضيك عنا ...امين

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