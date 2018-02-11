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هنا شيحة من أسوان: نزولك للانتخابات يعكس قيمتك أمام وطنك

الأحد، 11 فبراير 2018 08:46 م
هنا شيحة من أسوان: نزولك للانتخابات يعكس قيمتك أمام وطنك


أسوان عبدالله صلاح_ ندى سليم
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قالت الفنانة هنا شيحة، أن كل مصري لابد أن يعتز بمصريته و وطنيته ويدرك قيمته الهامة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة أن النزول للانتخابات سيعكس قيمتك ودورك أمام وطنك.  

و دعت " هنا"، خلال كلمتها بمؤتمر حملة " أنت الأمل " لتأييد  الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة،  المنعقد باستاد أسوان، اليوم الأحد، المواطنين الي المشاركة قائلة: متسمعوش لحد وانزلوا متخلوش حد يأثر عليكم، وتابعت: احنا الشباب والمستقبل لينا لو كل واحد قال مش هنزل واشارك مفيش حاجة هتحصل. 

جاء ذلك  وسط حضور المئات من المواطنين وكوكبة من النجوم والفنانين علي رأسهم الاعلامي مفيد فوزي، والفنان أحمد عبد العزيز والفنان أحمد سلامة والنجم الشاب أحمد فلوكس. 

 


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