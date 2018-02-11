نقابة المحامين تتعاقد مع 7 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة للأعضاء وأسرهم





أكدت نقابة المحامين ،أن إدارة العلاج بالنقابة تعاقدت مع 7 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة بالعديد من المحافظات، في جميع التخصصات، وذلك في إطار المنظومة العلاجية لعام 2018 ، للمحامين وأسرهم، تحت رعاية النقيب سامح عاشور .



وبحسب بيان صادر عن نقابة المحامين اليوم، قال سامح عبد الباقي مدير إدارة العلاج،إنه تم إتمام التعاقد بالتنسيق مع النقيب العام، وبعد القيام بعمليات فحص وبحث شاملة لكافة الأقسام الموجودة والتأكد من استخدام أحدث الاجهزة الطبية واتباع الوسائل العلمية الحديثة.



وأكد عبد الباقي على تفعيل التعاقد وإمكانية تعامل المحامين المشتركين في علاج 2018 مع كل من مستشفي "طنطا، سوهاج، الإسماعيلية، قنا، بني سويف، مصر الجديدة، الجوي العام " العسكري، وذلك في إطار النسب العلاجية المطبقة بالنقابة العامة.



وذكر سامح عبد الباقي مدير إدارة العلاج أنه جاري حاليا إجراء عمليات بحث أخرى بالمستشفيات في كافة التخصصات، وذلك سعيا وحرصا على تطوير الخدمات العلاجية وتقديم أفضل الرعاية للمحامين.

