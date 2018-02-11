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نزع أكثر من 4 آلاف لغم وعبوة ناسفة فى محور محافظة صعدة اليمنية

الأحد، 11 فبراير 2018 04:09 ص
نزع أكثر من 4 آلاف لغم وعبوة ناسفة فى محور محافظة صعدة اليمنية عناصر من الجيش اليمنى


عدن أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى نزع أكثر من 4 آلاف لغم وعبوة ناسفة، فى محور محافظة صعدة - المعقل الرئيس لمليشيات الحوثى الإنقلابية - خلال أسبوعين فى المناطق والمواقع التى تم تحريرها.

ونقلت قناة "العربية الإخبارية" السبت، عن مسئول الفريق الهندسي، النقيب سيف السلفى قوله، إن الفرق التابعة للجيش اليمنى وبالتعاون مع خبراء من قوات التحالف تواصل نزع الألغام ومخلفات الحرب بعد تأمين المرتفعات الجبلية فى البقع وسوق البقع والخط الدولى مع السعودية.

وفى محافظة شبوة (شرقى اليمن)، أعلنت الفرق الهندسية تطهير 3 مواقع استراتيجية من الألغام التى زرعتها المليشيات فى عسيلان، آخر معاقل الحوثيين بشبوة والتى تم تحريرها أواخر العام الماضي.

وتعتمد مليشيات الحوثى على شبكات الألغام الواسعة والعشوائية فى محاولة لإبطاء التقدم الميدانى المتسارع للجيش اليمنى فى مختلف الجبهات.


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4 آلاف لغم

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محور محافظة صعدة اليمنية

اليمن



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