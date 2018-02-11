نجل ناشط إيرانى: والدى توفى داخل سجون النظام





(رويترز)

قال نجل أكاديمى وناشط بيئى إيرانى كانت السلطات الإيرانية قد سجنته الشهر الماضى إن أباه توفى فى محبسه.

وكان كاووس سيد إمامى يتولى منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بالصندوق الفارسى لتراث الحياة البرية الذى يسعى إلى حماية حيوانات إيران النادرة وهو باحث فى علم الاجتماع تلقى تدريبه فى الولايات المتحدة.

وكتب الموسيقار الإيرانى رام إمامى نجل سيد إمامى على تويتر إن أباه اعتقل فى 24 يناير، وإنه تم إبلاغ أمه بوفاة إمامى فى التاسع من فبراير شباط. ولم يُعرف على الفور المكان الذى كان يرسل منه إمامى الابن تغريداته.

وقال رام إمامى "أنباء وفاة والدى يستحيل تفهمها. مازلت لا أصدق ذلك".

وكتب رام إمامى على حسابه على انستجرام أن السلطات قالت إن أباه انتحر. ولم يرد على طلبات للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء الناطقة بلسان الهيئة القضائية عن عباس جعفرى دولت أبادى مدعى طهران قوله اليوم السبت إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عدة أشخاص بتهمة التجسس.

وقال دون ذكر تفاصيل أخرى "كانوا يجمعون معلومات سرية فى أماكن استراتيجية.. تحت ستار مشروعات علمية وبيئية".

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم السلطة القضائية للتعليق على ذلك مساء السبت.. ولم تعلن السلطات الإيرانية اعتقال سيد إمامى ولم تؤكد مصادر رسمية وفاته.

وحصل سيد إمامى على درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة أوريجون فى 1991 وذلك وفقا لقائمة بأسماء الخريجين تحتفظ بها الجامعة على الانترنت.

ويُعتقد إن سيد إمامى يحمل جنسية إيرانية كندية مزدوجة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن السلطات تتحرى الأمر.