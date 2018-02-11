نائب رئيس جنوب أفريقيا: الفاسدون سيحاكمون





الكاب (أ ف ب)

توعد نائب الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا الذى يتفاوض مع الرئيس المثير للجدل جاكوب زوما على استقالته، بـ "انطلاقة جديدة" للبلاد الاحد، مؤكدا ان "الفاسدين سيحاكمون".

واعتبر رامافوزا خلال اجتماع فى الكاب (جنوب غرب) "اننا فيما نخرج من فترة صعوبات، وتشرذم وخلاف"، توفر الذكرى المئوية لمولد نلسون مانديلا، هذه السنة، "انطلاقة جديدة".

وفيما يواجه الرئيس زوما عددا كبيرا من فضائح الفساد، اضاف رامافوزا "سنواصل التصدى للفساد، والتأكيد ان الفاسدين والذين سرقوا مال الفقراء، سيحاكمون".

وقد بدأ رامافوزا، الرئيس الجديد للمؤتمر الوطنى الإفريقى (الحاكم)، منذ أيام مناقشات مباشرة مع الرئيس زوما من أجل استقالته فى أسرع وقت، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة فى 2019.

وتتواصل هذه المفاوضات، فيما أعلن المؤتمر الوطنى الإفريقى الخميس، أنها على وشك "الانتهاء".