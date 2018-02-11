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نائب رئيس الإمارات يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

الأحد، 11 فبراير 2018 08:46 م
نائب رئيس الإمارات يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات


دبى (أ ش أ)
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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى على هامش القمة العالمية للحكومات فى مدينة جميرا بدبى اليوم الأحد خوسيه أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن بن راشد والمسؤول الدولى تبادلا بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى وجهات النظر حول عدد من قضايا التنمية فى العالم الثالث وسبل إيجاد آلية للتعاون بين الدول من أجل المساعدة فى برامج ومشاريع تنموية تدعم خلق فرص عمل للشباب وتسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية والاستقرار الإجتماعى فى المجتمعات الفقيرة.

وقد أشاد جوريا بمتانة اقتصاد دولة الإمارات والمشاريع التنموية النوعية التى تنفذها فى إطار رؤية وتوجهات قيادتها الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة.

 


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