نائب ترامب: يجب مواصلة عزل كوريا الشمالية





واشنطن (أ ف ب)

أعلن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، السبت، أن من الضرورى "الاستمرار فى عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا"، وذلك فى وقت كانت واشنطن قد حذرت من اخذ محاولات بيونغ يانغ للتقارب مع سيول على محمل الجد.

وفى حديثه إلى الصحفيين، فى طريق عودته الى الولايات المتحدة بعد حضوره افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية فى بيونغ تشانغ، قال بنس ان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ما زالتا متّحدتَين فى معارضتهما للبرنامج النووى لكوريا الشمالية.

وأضاف بنس، أنه أكّد مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-إن، خلال لقاء جمعهما، ان واشنطن وسيول ستواصلان "الوقوف بثبات" وستُنسّقان جهودهما فى مواجهة برنامجَى كوريا الشمالية البالستى والنووي.

وتابع نائب الرئيس الأمريكى "ليس هناك ادنى اختلاف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان حول ضرورة مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصاديا وسياسيا الى حين تخليها عن برنامجيها النووى والبالستي".

وكتب بنس ايضا على تويتر "كشرط مسبق لاى حوار" يجب على كوريا الشمالية ان "تضع على الطاولة (موضوع) نزع السلاح النووى، تأتى هذه التصريحات الاميركية فى الوقت الذى دعا فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون السبت نظيره الكورى الجنوبى مون جاي-ان الى قمة فى بيونغ يانغ، وفقا لما أعلنت سيول.