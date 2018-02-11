ملك الأردن يعزى الرئيس الروسى فى ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب





عمان (أ ش أ)

بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب، الذى وقع اليوم، وأودى بحياة جميع من كانوا على متنها.

وعبر الملك عبدالله الثانى فى البرقية، حسب بيان للديوان الملكى الهاشمي، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس بوتين وعائلات الضحايا والشعب الروسي.

وكانت طائرة ركاب مدنية روسية قد تحطمت، اليوم، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية سقوط الطائرة المنكوبة فى حقل بالقرب من مدينة "رامينسكويي"، حيث اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" فى ضواحى موسكو، وكانت متوجهة إلى مدينة "أورسك".