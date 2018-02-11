مقدم قانون صندوق تمويل زواج الشباب: لدينا 11 مليون فتاة عانس فوق الـ 35 سنة

مقدم قانون صندوق تمويل زواج الشباب: لدينا 11 مليون فتاة عانس فوق الـ 35 سنةالأحد، 11 فبراير 2018 04:22 م
النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
إضافة تعليق
بدأت لجنة الشباب بمجلس للنواب، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من 60 عضوا، بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، في اجتماع برئاسة النائب فرج عامر.
وقال "سليم"، فى كلمته خلال اجتماعها المنعقد الآن، إن الدولة لديها توجه عام للاهتمام بالشباب، وعقدنا أكثر من 3 مؤتمرات لحل مشكلاتهم، لافتا إلى أن المشكلة الأهم هى تعثر الشباب في الزواج لغلاء التكاليف، مؤكدا أن هناك 11 مليون فتاة عانس تعدى عمرها 35 سنة.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يواجه ظاهرة انتشار التحرش و الاغتصاب و الزواج العرفى و الزنا و أزمات الأنساب، متابعا : " هناك قرض حسن، والأولوية للأكبر سنا".
إضافة تعليق
قطار ليفربول يصل محطة ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يبحث عن أرقام قياسية جديدة.. الفرعون الأغلى فى لقاء الـ17 مليار جنيه.. وكلوب يجرب كل أوراقه قبل مواجهة بورتو بدورى أبطال أوروبا
تويتر للحبر السرى: عفوا لقد نفد رصيدكم.. 12 تغريدة مشفرة ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكى فى التفاوض مع جهات روسية لشراء وثائق خطيرة سرقها هاكرز.. تبادل الألغاز بين الطرفين على الملأ.. والصفقة بـ100 ألف دولار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة