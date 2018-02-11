مقدم قانون صندوق تمويل زواج الشباب: لدينا 11 مليون فتاة عانس فوق الـ 35 سنة





كتب محمد مجدى السيسى

بدأت لجنة الشباب بمجلس للنواب، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من 60 عضوا، بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، في اجتماع برئاسة النائب فرج عامر.

وقال "سليم"، فى كلمته خلال اجتماعها المنعقد الآن، إن الدولة لديها توجه عام للاهتمام بالشباب، وعقدنا أكثر من 3 مؤتمرات لحل مشكلاتهم، لافتا إلى أن المشكلة الأهم هى تعثر الشباب في الزواج لغلاء التكاليف، مؤكدا أن هناك 11 مليون فتاة عانس تعدى عمرها 35 سنة.

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يواجه ظاهرة انتشار التحرش و الاغتصاب و الزواج العرفى و الزنا و أزمات الأنساب، متابعا : " هناك قرض حسن، والأولوية للأكبر سنا".