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الأحد، 11 فبراير 2018 09:26 م
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مقتل 6 عناصر فى تنظيم القاعدة بغارة باليمن

الأحد، 11 فبراير 2018 07:02 م
مقتل 6 عناصر فى تنظيم القاعدة بغارة باليمن جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


عدن (أ ف ب)
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قتل ستة عناصر فى تنظيم القاعدة، الأحد، فى غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية فى وسط اليمن الغارق فى نزاع مسلح، حسبما أفاد مصدر أمنى، والولايات المتحدة هى البلد الوحيد المعروف انه يشن غارات جوية باستخدام الطائرات المسيرة فى اليمن.

وقال المسئول لوكالة فرانس برس، أن الغارة الجوية استهدفت بعيد غروب الشمس سيارة كانت تقل العناصر الستة لدى مرورها فى منطقة قيفة فى محافظة البيضاء فى وسط البلاد.

وأشار إلى أن "طائرة من دون طيار يرجح انها أمريكية قصفت سيارة التنظيم فى منطقة قيفة التى ينشط فيها تنظيم القاعدة مما أدى إلى مقتل ستة" اشخاص.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة فى اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الاخيرة خصوصا فى جنوب البلد الفقير.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة فى العالم، وتبدى قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح فى اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الاراضى الأمريكية.


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