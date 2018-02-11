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مقتل 3 جنود إصابة 4 آخرين فى هجوم بالكاميرون

الأحد، 11 فبراير 2018 06:42 م
مقتل 3 جنود إصابة 4 آخرين فى هجوم بالكاميرون هجوم - أرشيفية


ياوندى (رويترز)
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قتل مقاتلون انفصاليون فى الكاميرون ثلاثة جنود وأصابوا 4 آخرين خلال هجوم وقع أثناء الليل فى الإقليم الجنوبى الغربى الناطق بالإنجليزية فى البلاد وذلك حسبما قال مصدران عسكريان وقيادى انفصالى اليوم الأحد.

ووقع الهجوم فى بلدة كيمبونج بعد ساعات من إعلان الرئيس بول بيا فى كلمة تلفزيونية إن الوضع فى منطقة الكاميرون الناطقة بالانجليزية مستقر رغم القتال المتواصل على نطاق واسع.

وقتل الانفصاليون 25 جنديا وشرطيا فى سلسلة غارات خلال السنة الأخيرة فى محاولة لتحقيق الاستقلال للإقليمين الجنوبى الغربى والشمالى الغربى الناطقين بالإنجليزية.

وقال تشو أيابا زعيم قوة الدفاع الأمبازونية وهى جماعة انفصالية مسلحة إن "قوة الدفاع الأمبازونية نفذت هذه الهجمات".

وبدأت الأزمة فى 2016 عندما شنت الحكومة حملة على محامين ومدرسين ناطقين بالانجليزية أثناء احتجاجهم على العمل بالفرنسية.

 


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