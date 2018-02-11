مقتل وإصابة 11 مسلحا بينهم قادة من طالبان فى عمليات عسكرية شمال شرق أفغانستان





كابول (أ ش أ)

قتل وأصيب ما لا يقل عن 11 من متمردى حركة طالبان، بينهم قادة محليون، خلال العمليات العسكرية الجارية فى مقاطعة تاخار بشمال شرق أفغانستان.

وأوضح بيان لـ(فيلق شاهين 209) التابع للجيش الأفغانى - نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن المسلحين لقوا مصرعهم خلال عمليات "بامير 18" الحالية فى منطقة درقاد فى المقاطعة.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 6 متمردين، من بينهم أحد القادة المحليين لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، وأجريت العمليات فى ضواحى منطقتى بسير خيل وعمر خيل، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم متمردو طالبان، على التقرير حتى الآن.

يذكر أن تخار من بين المقاطعات المضطربة نسبيا فى الأجزاء الشمالية الشرقية من أفغانستان، حيث يتم الإبلاغ عن أنشطة تتعلق بالتمرد والاشتباكات بين القوات الأفغانية والمتمردين، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات مكافحة الإرهاب فى العديد من المقاطعات المضطربة فى الأجزاء الشمالية من البلاد، بما فى ذلك قندوز وفرياب وجوزجان وبغلان حيث تحاول العناصر المسلحة المناهضة للحكومة توسيع أنشطتها المتمردة.