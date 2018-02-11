مقتل قيادى حوثى خلال المعارك مع قوات الشرعية اليمنية فى تعز





عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرى بأن القيادى فى مليشيات الحوثى محمد محمد الأشول قد لقى مصرعه فى تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية اليمنية.

وقالت المصادر - وفقا لقناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، إن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربى تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى تكبدت فيها الأخيرة خسائر كبيرة.

وفى السياق ذاته، استطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة على غرب الواغرة فى منطقة مخدرة فى مديرية صرواح بمحافظة مأرب من قبضة ميليشيا الحوثيين.

وفى العاصمة صنعاء، شنت القوات الحكومية قصفا مدفعيا مكثفا استهدف مواقع مليشيات الحوثى المتواجدة على مشارف مسورة والمدراج بمديرية نِهم شرق العاصمة.

وتتواصل المعارك ضد المليشيات الحوثية على جبهات عديدة أهمها الساحل الغربى وصعدة وتعز حيث تلقت ميليشيا الحوثيين ضربات موجعة بعد أن خرجت مناطق ومديريات كثيرة عن سيطرتها.

كما أفادت مصادر لقناة العربية الأخبارية بأن ميليشيات الحوثى سحبت عناصر من جبهتى نهم وصرواح، وأرسلت تعزيزات من صنعاء وعمران باتجاه صعدة بعد التقدم الكبير لقوات الجيش فى عدة جبهات شرق وشمالى المحافظة المعقل الرئيسى للميليشيات الانقلابية.

وأشارت إلى أن قوات الجيش اليمنى بإسناد جوى من مقاتلات التحالف تمكنت من إحراز تقدم كبير فى محور علب بمحافظة صعدة بعد مواجهات مع مليشيات الحوثى.