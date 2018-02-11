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مقتل طفلة وشاب وإصابة 14 آخرين فى قصف جديد للحوثى فى مدينة تعز اليمنية

الأحد، 11 فبراير 2018 01:19 ص
مقتل طفلة وشاب وإصابة 14 آخرين فى قصف جديد للحوثى فى مدينة تعز اليمنية جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


عدن أ ش أ
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لقيت طفلة فى الثالثة من عمرها وشاب عشرينى مصرعهما فى محافظة تعز، فى قصف لمليشات الحوثى بقذائف الهاون استهدف سيارة فى حى المجلية شرقى المدينة، فيما أصيب 14 آخرين بينهم نساء وأطفال - منهم 6 من الجرحى إصابتهم خطرة.

وذكرت قناة "العربية الإخبارية" السبت، أن ذلك القصف يأتى بعد ساعات من مقتل طفلة عمرها عام واحد مع جدتها بقذيفة صاروخية أطلقتها المليشيات الانقلابية على حى ثعبات شرقى تعز.

وكان مصدر طبى فى تعز أعلن أمس مقتل امرأة وطفلة إثر قصف عشوائى بصاروخ (كاتيوشا) أطلقته مليشيات الحوثى على حى ثعبات السكنى شرقى مدينة تعز.


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