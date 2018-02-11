مقتل شرطيين فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية





(رويترز)

قالت متحدثة باسم مدينة وسترفيل، إن اثنين من شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، قتلا بالرصاص، السبت، عندما استجابا لحالة طارئة وإن مشتبها به أصيب قبل أن تحتجزه السلطات.

وقالت المتحدثة عبر الهاتف إن الشرطيين تعرضا لإطلاق النار عندما وصلا للاستجابة لطلب المساعدة، وأضافت "أصيب المشتبه به ونقل إلى المستشفى". ولم تحدد هوية المشتبه به أو حالته وقالت إن الدافع المحتمل لإطلاق النار لم يتضح بعد.