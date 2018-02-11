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الأحد، 11 فبراير 2018 09:24 ص
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مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة العراقية

الأحد، 11 فبراير 2018 07:23 ص
مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة العراقية عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلن رئيس مجلس ناحية قره تبه فى محافظة ديالى العراقية رحيم عزيز، مقتل مدنى فى انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.

وقال المسئول العراقي، فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) السبت، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قره تبه - العظيم البرى انفجرت بالتزامن مع مرور سيارة مدنى ما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقا بالحادث، وفى سياق آخر، أعلنت قيادة شرطة ديالى اعتقال سبعة مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية داخل المحافظة، مشيرة إلى أنه تم إرسال المطلوبين إلى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى قد اعتقلت العشرات من المطلوبين بقضايا "إرهابية" وجنائية خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة، فيما تشهد بعض مناطق ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بسبب نشاط الجماعات المتطرفة.


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