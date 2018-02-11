مظاهرة تطالب الجيش بالتخلى عن السلطة وعدم تأجيل الانتخابات فى تايلاند





بانكوك أ ش أ

نظم نحو 400 شخص مظاهرة، السبت، فى بانكوك لمطالبة القادة العسكريين بالتخلى عن السلطة التى يسيطرون عليها منذ نحو 4 أعوام.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الاخبارية الأمريكية، أن المشاركين فى المظاهرة - التى نظمت بالقرب من النصب التذكارى للديمقراطية فى بانكوك ـ طالبوا أيضا القادة العسكريين بعدم تأجيل الانتخابات العامة والتى من المقرر أن تجرى فى وقت لاحق من العام الجارى.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن قوات الشرطة المحلية فرضت طوقا أمنيا حول المتظاهرين لمنعهم من التحول الى العنف.

وكان رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان قد قرر - آخر مرة - اجراء الانتخابات العامة فى البلاد فى شهر نوفمبر الماضى بعد تأجيل موعدها مرارا منذ وقوع الانقلاب العسكرى فى البلاد عام 2014 ، غير أنه تقرر تأجيلها من جديد لتجرى فى وقت لاحق من العام الجارى.