مصرع 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين بسبب انفجار أسطوانة غاز فى بوليفيا





لاباز أ ش أ

أعلنت الشرطة البوليفية مقتل 6 أشخاص، وإصابة 28 آخرين جراء وقوع انفجار قرب كرنفال كان مقاما فى مدينة "أورورو".

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن نائب قائد الشرطة فريدى بيتانكرت قوله إن القتلى بينهم طفلان، معربا عن اعتقاده أن سبب وقوع الانفجار هو أسطوانة غاز كانت بحوزة أحد الباعة الجائلين.

من جانبه، أعرب الرئيس إيفو موراليس عن أسفه لوقوع هذا الحادث كما أكد أن حكومته ستساعد المصابين وتوفر لهم كل احتياجاتهم، وقال موراليس إنه يشعر بالحزن الشديد بسبب سقوط ضحايا جراء وقوع انفجار للغاز بالقرب من المدخل المؤدى إلى كرنفال "أورورو" الفولكلوري، وذلك فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

يشار إلى أن كرنفال "أورورو" يجذب السياح من بوليفيا ودول العالم الأخرى، وهو أكبر كرنفال ثقافى سنوى فى بوليفيا أعلنته منظمة اليونسكو عام 2001 كأحد روائع التراث الشفهى وغير المادى للإنسانية.



جانب من حادث بوليفيا