مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى سقوط حافلة بإقليم بلوشستان الباكستانى

مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى سقوط حافلة بإقليم بلوشستان الباكستانىالأحد، 11 فبراير 2018 08:54 ص
سقوط حافلة ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أفادت وسائل إعلام رسمية فى باكستان بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء سقوط الحافلة التى كانوا على متنها فى واد ضيق فى منطقة "ماستونج" بإقليم "بلوشستان".
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن الحافلة كانت فى طريقها من مدينة "كويتا" إلى مدينة "كراتشى" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنه وفقا لبعض المسئولين المحليين فإن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.
وأضافت القناة الباكستانية أنه تم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "كويتا" المدنى ومستشفى "الشيخ خليفة بن زايد".
إضافة تعليق
المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى
تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة