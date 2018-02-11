مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية تقل سياحاً فى ولاية أريزونا الأمريكية

مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية تقل سياحاً فى ولاية أريزونا الأمريكيةالأحد، 11 فبراير 2018 07:11 ص
تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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قُتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح، السبت، عندما تحطمت مروحية كانت تقل سياحًا بالقرب من جراند كانيون فى أريزونا الأمريكية.
وقد وقع الحادث فى جراند كانيون ويست، وفق ما ذكر المسئول عن الشرطة المحلية فرنسيس برادلى، وقال برادلى "ان التحقيق جار".ولم تتوافر معلومات على الفور عن ظروف الحادث.
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