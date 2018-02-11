مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى كوبرى فى إمبابة

مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من أعلى كوبرى فى إمبابةالأحد، 11 فبراير 2018 04:44 م
سيارة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر سقوطهما من أعلى كوبرى فى إمبابة وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملاباسات الحادث والاستماع إلى شهود العيان.
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا من الأهالى بسقوط شخصان من أعلى كوبرى فى إمبابة وانتقل رجال الأمن إلى المكان لإجراء التحريات وجميع المعلومات للوصول إلى ملابسات الواقعة.
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