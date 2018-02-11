مستشار الأمن القومى الأمريكى يجرى مباحثات فى تركيا





أنقرة أ ش أ

بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى أتش آر ماكماستر، مع المتحدث باسم الرئيس التركى إبراهيم كالين فى اسطنبول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال ماكماستر وكالين ـ فى بيان مشترك نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الأمريكية التركية كحليفين منذ فترة طويلة والتحديات الاستراتيجية المشتركة والتطورات الإقليمية.

وأضاف البيان أنهما بحثا بشكل مفصل القضايا التى تؤثر على العلاقات الثنائية ، كما بحثا سبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة كل أشكال الإرهاب.

وتشهد العلاقات بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) توترات فى الأسابيع الأخيرة حول عملية عسكرية تشنها أنقرة فى شمال سوريا.