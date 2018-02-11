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محمود محيى الدين: التنمية المستدامة تتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص

الأحد، 11 فبراير 2018 03:07 م
محمود محيى الدين: التنمية المستدامة تتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص جانب من المؤتمر


ياسمين سمرة
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قال الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص وبين الدول وبعضها والمنظمات وبعضها البعض.

وأعرب محيى الدين فى جلسة "منصة السياسات العالمية" اليوم الأحد على هامش قمة الحكومات العالمية التى انطلقت اليوم فى دبى، عن سعادته بأن يرى الجميع يدرك أهمية الشراكات.

وتابع هذه الشراكات لها مخاطرها ومشكلاتها وحوادثها وعلينا الاستعداد لها وأن لا نستحى من تحمل هذه المخاطر.

وشدد نائب رئيس البنك الدولى على أهمية بناء شراكات مع القطاع الخاص تعتمد على الثقة، مستشهدا بمقولة لاقتصادى كبير وهى "الشركاء هم أفضل اختراع منذ خليقة البشر".

ونوه إلى أن خلق الشراكات يتطلب الكثير من العمل الدؤوب وأن يكون الاهتمام جديا، وأشار محيى الدين إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أيضا بيانات حديثة والاستثمار فى هذا المجال.


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