محكمة القضاء الإدارى تبدأ اليوم بحث قانونية فرض رسوم على الدعاوى الخاسرة





كتب أحمد عبد الهادى

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، وتطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

اختصمت الدعوى رقم 16236 لسنة 72 قضائية، وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، وقالت إن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.