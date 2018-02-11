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محافظ دمياط يصدق على توزيع طوابع لجمع تبرعات لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي

الأحد، 11 فبراير 2018 08:36 م
محافظ دمياط يصدق على توزيع طوابع لجمع تبرعات لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط على قيام ( مديرية التضامن الاجتماعي - مصلحه الشهر العقاري - مديريه التموين و التجاره - مديرية الضرائب العقارية - المجالس المحلية - الهيئة القومية للبريد - شركه مياه الشرب - مديرية الطب البيطرى - مديرية الأمن - هيئة ميناء دمياط - مديريه الطرق والنقل - مديريه الاسكان ) بالمساهمة فى توزيع طوابع لجمع التبرعات ( معونة الشتاء سابقا )على المترددين عليها من المواطنين وذلك لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي بدمياط .

حيث تنصب رسالتها في المقام الأول على تقديم المساعدات المالية والعينية لمن هم في حاجة ماسة الى المساعدة كالمرضى بأمراض مزمنة كالسرطان والفشل الكلوي، ومحدودي الدخل وكذلك المساهمه في قيمة الأجهزه التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة كما تقوم المؤسسة بتقديم الإغاثة الفورية في حالات النكبات العامة والفردية.

 


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