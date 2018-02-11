محافظ الدقهلية يوجه بعقد لقاءات لنشر فكر العمل الحر والقضاء على البطالة





الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بعقد لقاء شبابى بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لنشر فكر العمل الحر للحد من البطالة والقضاء عليها، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد المصرى، وتنظيم معرض على هامش اللقاء لمنتجات المستفيدين من الجهاز.

جاءت توجيهات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من أيمن موسى، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية، لمقترح الجهاز لتنمية مشروعات البنية الأساسية لبعض قرى المحافظة، والمتمثلة فى مشروعات رصف طرق، وصرف صحي، وتطوير مدارس، وإنشاء وحدات صحية، وذلك بقرى شبرا سندى بمركز السنبلاوين، وقرية ميت الكرماء بمركز طلخا، وقرية منشأة البدوى بمركز منية النصر، وقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، وقرية دملاش بمركز بلقاس، وقرية تلبانة بمركز المنصورة.

كما وجه محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ومن ناحية أخرى وقع الشعراوى، برتوكول تجديد تخصيص حاضنة أعمال المنصورة من قبل المحافظة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عشرين عاما.