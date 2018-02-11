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محافظ الدقهلية يوجه بإقامة منفذ بيع للدواجن والبيض لإحدى المواطنات

الأحد، 11 فبراير 2018 08:03 م
محافظ الدقهلية يوجه بإقامة منفذ بيع للدواجن والبيض لإحدى المواطنات المحافظ والمواطنة


الدقهلية شريف الديب
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وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بإقامة منفذ بيع للدواجن والبيض لإحدى المواطنات من أبناء مركز السنبلاوين، توفير وتزويد المنفذ بكافة المنتجات المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، المواطنة بمكتبه، وكلف رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، مدير ادارة التنمية البشرية، باتخاذ اللازم وتوفير كل ما يلزم المواطنة لتوفير حياة كريمة لها.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، وجه لمدير ادارة التنمية البشرية، خلال اللقاء المفتوح الماضى بسرعة توفير العلاج اللازم شهريا لابنها من ذوى الاحتياجات الخاصة وأمر بتحويل الطفل الى مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة لإجراء عملية جراحية له والتنسيق مع احد المؤسسات الخيرية لتوفير الصمام اللازم للعملية.

واكد الشعراوي، ان مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لبحث كافة مشاكلهم والعمل على حلها وتلبية طلباتهم وانه يسعى دائما للوصول بكل الطرق الى الحالات الانسانية وخاصة اصحاب الاحتياجات الخاصة لتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.


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