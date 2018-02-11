محافظة شمال سيناء تنفى فى بيان زيادة ساعات حظر التجوال بالعريش





شمال سيناء - محمد حسين

نفت محافظة شمال سيناء الليلة فى بيان لها ما تررد من شائعات عن فرض حالة حظر تجوال اضافية فى مدينة العريش ، معتبرة أنها شائعات مغرضة.

وجاء فى بيان للمحافظة: "تنفى محافظة شمال سيناء ماتردد من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود حظر داخل مدينة العريش من الساعة 12، وأنها أشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة ولم تصدر من أى جهة أمنية، وأن باكر الأحد الموافق 11-2-2018 يوم عمل عادى بجميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

وتابع البيان نهيب بالسادة المواطنين التكاتف والوقوف صف واحد وعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.